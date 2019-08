Um estagiário do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) de Cascavel, de 19 anos, foi preso pela Polícia Federal no início da noite dessa quarta-feira (14). Ele é suspeito de furtar eletrônicos do Instituto e revendê-los na internet.

A princípio, agentes teriam se passado por compradores e negociaram dois laptops. Além desses equipamentos, há suspeita de pelo menos mais dois computadores furtados na agência.