Foz do Iguaçu/PR – Hoje foi realizada mais uma incineração pela Polícia Federal de Foz do Iguaçu. É a quarta deste ano e, mais uma vez, a incineração ocorreu na cidade de Cascavel/PR.

Foram destruídas exatamente 2 toneladas de drogas, sendo 2.4Ton de maconha, 73.500g de cocaína e 123.025g de crack.

Com as quatro incinerações deste ano, já foram destruídas no total 12.8 Toneladas de drogas até o momento.