Polícia Federal e Polícia Militar prendem em Foz do Iguaçu chefe do tráfico no Espírito Santo

Foz do Iguaçu/PR – Na noite desta quarta-feira (18), policiais militares em patrulhamento na Vila Brás, Foz do Iguaçu/PR, abordaram um homem na posse de uma bicicleta furtada. Por esse motivo, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Foz do Iguaçu para lavratura de auto de prisão em flagrante por receptação.

Já na delegacia, a partir da troca de informações entre a Polícia Militar e a Polícia Federal, foi possível verificar que o indivíduo havia apresentado documento de identificação falso.

Após consultas aos sistemas disponíveis, verificou-se que em desfavor de seu nome verdadeiro havia quatro mandados de prisão expedidos pela Justiça do Estado do Espírito Santo, dos quais três por homicídio e um por tráfico de entorpecentes.

O preso é apontado como um dos chefes do tráfico no Espírito Santo e estava foragido desde agosto de 2018, ocasião em que não retornou ao presídio após uma saída temporária.