Polícia Federal e Força Nacional apreendem cerca de 10 ton de sucata contrabandeadas da Argentina

Policiais federais e militares da Força Nacional encontraram nessa quarta-feira (4), numa propriedade rural localizada junto à linha de fronteira com a Argentina, no interior do município de Santo Antônio do Sudoeste/PR, um caminhão Ford Cargo, com placas de Curitiba/PR. O veículo estava sendo carregado com uma grande quantidade de radiadores de automóveis usados, possivelmente de origem argentina.

A carga de aproximadamente 10 toneladas e avaliada em 70 mil reais estava sendo introduzida em território nacional, de forma clandestina, e o caminhão que se encontrava dentro de um galpão de forma a camuflar a atividade ilícita sairia na madrugada desta quinta-feira (04/04) com destino à região metropolitana de Curitiba onde a carga seria entregue.

No local também foi apreendida uma motocicleta com placas argentinas que estava ao abandono.

As apreensões foram encaminhadas para a Receita Federal.

As investigações poderão apontar o contrabando de sucata da Argentina para o Brasil como uma nova e lucrativa atividade ilícita na fronteira entre os dois países e essa apreensão é a maior já registrada na região.