Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão contra loja de bebidas

Uma ação conjunta entre policiais federais de Foz do Iguaçu e Dionísio Cerqueira/SC, com o apoio da Força Nacional na manhã dessa quinta-feira (21), cumpriu um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal de Chapecó/SC contra uma loja de bebidas localizada no centro de Santo Antônio do Sudoeste/PR, em virtude de uma investigação que vem sendo desenvolvida pela Delegacia de Polícia Federal em Dionísio Cerqueira/SC.

No local das buscas foram apreendidos telefones celulares de uso do investigado e grande quantidade de bebidas alcoólicas de origem estrangeira sem a devida documentação fiscal.

As bebidas foram encaminhadas para a Receita Federal e os aparelhos telefônicos serão periciados e juntados ao inquérito policial em andamento.