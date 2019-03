Polícia Federal apreende mercadorias estrangeiras em ponto de táxi e borracharia

Na manhã dessa terça-feira (19), uma equipe de Policiais Federais apreendeu grande quantidade de mercadorias estrangeiras importadas irregularmente do Paraguai. Elas estavam estocadas no interior de uma borracharia e de um ponto de mototáxi localizados na Vila Portes, em Foz do Iguaçu.

As mercadorias eram trazidas para o Brasil por diversos mototaxistas passando pela aduana da PIA (Ponte Internacional da Amizade) e as guardando no ponto de mototáxi e na borracharia.

Na borracharia foi apreendido um automóvel que estava pronto para ser carregado com as mercadorias trazidas em fundos falsos de uma motocicleta, que também foi apreendida. Os veículos e produtos importados foram encaminhados à Receita Federal para procedimentos fiscais.

Estima-se que o valor das mercadorias totalizem US$20 mil.