Polícia Federal apreende drogas e prende uma pessoa em flagrante

Foz do Iguaçu/PR – Na noite dessa quinta-feira (13), policiais federais prenderam um homem em flagrante por tráfico de drogas. A prisão ocorreu no posto da BR-277, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal em Céu Azul/PR.

Durante fiscalização de rotina, foi abordado um ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu/Curitiba. Com auxílio de cães detectores de entorpecentes, foi vistoriado o bagageiro do veículo.

Os animais apontaram uma mala e ao vistoriá-la, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha.

O responsável pela bagagem embarcou em Foz do Iguaçu/PR e tinha como destino Curitiba/PR.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Matelândia para a lavratura do auto de prisão em flagrante. A droga apreendida totalizou 20,5 Kg.