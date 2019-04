Foz do Iguaçu/PR – Na noite desta quarta-feira (17), policiais federais apreenderam dois ônibus de turismo carregados com grande quantidade de mercadorias estrangeiras importadas irregularmente do Paraguai.

A abordagem ocorreu no posto da PRF situado na Rodovia BR-277, em Santa Terezinha de Itaipu/PR.Os veículos que tinham como destino a cidade de São Paulo/SP foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal em Foz do Iguaçu/PR para os procedimentos fiscais cabíveis.