Polícia Federal apreende celulares na Aduana de Capanema

Foz do Iguaçu/PR – Na tarde deste sábado (15), durante fiscalização rotineira realizada pela Polícia Federal na Aduana de Capanema/PR, fronteira com a Argentina, foi abordado um veículo com placas de Maringá-PR.

Durante a fiscalização no automóvel que procedia da Argentina foram encontrados indícios da presença de mercadorias em meio à bagagem e no próprio corpo dos ocupantes do veículo.

Tendo em vista a presença de mulheres, solicitou-se o apoio da Polícia Militar/PR para que enviasse uma policial feminina para realizar uma busca pessoal nas mesmas.

Dessa forma, foram encontrados e apreendidos 16 telefones celulares avaliados em mais de 50 mil reais os quais foram entregues prontamente à Receita Federal local para os procedimentos aduaneiros pertinentes.