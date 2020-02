Polícia fecha Festa Rave em área de proteção ambiental em Capanema

Foz do Iguaçu/PR – Equipes da Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, Força Nacional e Conselho Tutelar de Capanema/PR, fecharam na madrugada do último domingo (16) um evento de música eletrônica que ocorria em área de proteção ambiental às margens do Rio Iguaçu, no interior do município de Capanema.

A operação policial se iniciou à meia-noite do dia do dia 16, se estendendo até as 04h.

No local foram apreendidas várias porções de drogas, dentre elas ecstasy, maconha e haxixe.

Um total de 41 (quarenta e uma) pessoas e 20 (vinte) veículos foram fiscalizados, sendo 7 pessoas autuadas por posse de entorpecente para uso pessoal em Termo Circunstanciado e 1 pessoa também foi autuada por resistência.

No local foi constatado que os organizadores não possuíam licença para realização do evento, que ocorria em local de proteção ambiental embargado há poucos meses por órgão ambiental por problemas de licença ambiental, motivo pelo qual o evento foi encerrado.