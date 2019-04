Polícia faz operação de combate a crimes ambientais na fronteira com a Argentina

Durante todas a quinta-feira (18), Policiais Federais e da Força Nacional de Foz do Iguaçu realizaram o patrulhamento das margens do Rio Iguaçu entre a Usina Hidroelétrica Baixo Iguaçu e a Foz do Rio Santo Antônio. Foram patrulhadas mais de 90Km de estradas rurais ao longo do perímetro do Parque Nacional do Iguaçu.

Durante essa ação, foram fiscalizados oito Balneários Turísticos e outras nove propriedades rurais ao longo do Rio Iguaçu.

Foram destruídas duas embarcações clandestinas utilizadas para a pesca predatória, também foi apreendida uma armadilha metálica para peixes (covo) e 2 redes de pesca.

As ações de combate à crimes ambientais ao longo do Rio Iguaçu, devem continuar durante o feriado e final de semana.

Essa é mais uma ação da Operação Fronteira Segura de proteção e segurança das fronteiras brasileiras desenvolvidas pela Policia Federal e Força Nacional.