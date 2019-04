Polícia faz nova operação de combate à crimes ambientais na fronteira com a Argentina

Durante toda esta quinta-feira (11/04), políciais federais de Foz do Iguaçu conjuntamente com a Força Nacional realizaram patrulhamento de 56Km do Rio Iguaçu no perímetro do Parque Nacional do Iguaçu na fronteira com a Argentina.

Durante essa operação foram localizadas e destruídas 7 embarcações de madeira que se encontravam no perímetro do Parque Nacional, também foram apreendidas uma rede, uma armadilha metálica para peixes, três espinheis , duas varas de pesca, um kit de anzóis, linhas e chumbadas, material esse todo encaminhado ao Escritório do ICMBIO em Capanema.

Cabe o registro que durante as ações, além de embarcações clandestinas que foram encontradas e destruídas e da localização de armadilha e redes no Rio Iguaçu, foi encontrada uma Capivara morta por caçadores boiando no Rio Iguaçu. Essa e mais uma operação de combate à a caça e a pesca predatória no Rio Iguaçu e proteção da fronteira Sudoeste desenvolvida pela Policia Federal, Força Nacional com o apoio do Instituo Chico Mendes – ICMBIO.