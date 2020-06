Polícia faz buscas por esposa de Queiroz na casa de parentes

Uma operação realizada na manhã desta terça-feira (23), está em busca de Márcia Aguiar, esposa de Fabrício Queiroz que é ex-assessor de Flávio Bolsonaro preso por rachadinha, foragida desde a semana passada. Políciais Militares e Ministério Público de Minas Gerais já realizaram buscas em dois endereços e seguem agora para mais dois em Belo Horizonte-MG.

De acordo com o porta-voz da Polícia Militar, Major Santiago, a operação é feita em parceria com o Gaeco (Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público do Rio de Janeiro.

Márcia está foragida desde quinta-feira passada (18) quando a Justiça do Rio de Janeiro expediu contra ela um mandado de prisão. O Ministério Público daquele Estado apura um esquema de rachadinha e desvio de dinheiro público envolvendo Fabrício Queiroz e Márcia, que teria acontecido no antigo gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Fonte: Jornal O Tempo