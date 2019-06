Polícia destrói passagens clandestinas na fronteira com a Argentina

Durante toda a manhã desta sexta-feira (14), Policiais Federais de Foz do Iguaçu em conjunto com a Força Nacional, realizaram a localização e destruição de passagens clandestinas sobre o Rio Santo Antônio ao longo do perímetro urbano de Santo Antônio do Sudoeste na fronteira com a Argentina.

Durante a operação, foram localizadas e destruídas sete pontes clandestinas que eram utilizadas para a passagem de contrabando e motocicletas furtadas na região.

A ação foi realizada entre às 8h e 13:30h e mobilizou seis policiais.

Essa foi mais uma ação da Operação Fronteira Segura de combate ao crime na fronteira que vem sendo desenvolvida conjuntamente pela Policia Federal e a Força Nacional ao longo de toda fronteira brasileira.