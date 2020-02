Polícia descobre depósito e apreende grande quantidade de madeira contrabandeada

Foz do Iguaçu/PR – Na tarde desta terça-feira (11) a Polícia Federal e Força Nacional localizaram no bairro Vila Nova, às margens do Rio Santo Antônio, no município de Santo Antônio do Sudoeste/PR, fronteira com a Argentina, uma casa que servia de depósito de cargas de madeira contrabandeadas da Argentina para o Brasil.

No local foram apreendidos cerca de 5m3 em caibros e tábuas e 3m3 em forros, totalizando 8m3 em madeira de Lei beneficiada, avaliada em aproximadamente R$10 mil.

A madeira apreendida e seu proprietário foram encaminhados ao depósito da Receita Federal de Santo Antônio do Sudoeste/PR.