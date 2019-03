Polícia deflagra ‘Operação Piquiri’

Policiais civis e militares de Umuarama e Alto Piquiri (PR) desencadearam na tarde de ontem (21) uma operação policial em combate ao tráfico de drogas. Os suspeitos eram moradores de Alto Piquiri e estaria a meses, envolvidos com o comércio ilícito de entorpecentes.

O delegado Adailton Ribeiro comandou os trabalhos, desde o início do monitoramento, que foi iniciado em setembro do ano passado, até o desdobramento da operação com o cumprimento dos mantados de busca expedidos pela Justiça na tarde de ontem.

Ribeiro revelou à reportagem que denúncias anônimas levaram os policiais daquela cidade a averiguar pessoas suspeitas de estarem vendendo drogas no município.

A partir da coleta de informações que apontavam o tráfico, os mandados de busca foram solicitados à Justiça da Comarca e, depois de expedidos, a operação foi preparada.

Ainda conforme o delegado, participaram da ação cerca de 30 policiais entre militares e integrantes do grupo Canil do 7º Batalhão da Polícia Militar de Umuarama, da Polícia Militar e Civil de Alto Piquiri e investigadores da 7º Subdivisão Policial (SDP).

No início da tarde, um dos envolvidos com o tráfico foi capturado, com ele foram encontradas 38 sementes de maconha. Ainda durante as buscas, os policiais apreenderam mais drogas, um revólver de calibre 32 e munição. Ao final da tarde, um segundo homem também maior de idade, envolvido com o crime de tráfico de drogas foi localizado e levado à Delegacia de Polícia de alto Piquiri, onde foi ouvido pelo delegado.