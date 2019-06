Polícia deflagra Operação “Interprise 2” no Sudoeste

Na manhã desta sexta-feira (07) numa ação conjunta da Polícia Federal, Polícia Militar e Força Nacional, foi deflagrada a Operação “Enterprise 2” para dar cumprimento a quatro Mandados de Prisão contra pessoas suspeitas de formarem um grupo especializado na distribuição de drogas em Santo Antônio do Sudoeste.

A ação de hoje e decorrência da Operação Enterprise 1 deflagrada em 28/09/2018 que à época prendeu sete pessoas suspeitas da práticas de varios crimes, dentre eles o de tráfico de drogas, além da apreensão cerca de 5,6kg de maconha, R$3.236 em espécie, três carros e duas motocicletas.

Na ação desta sexta-feira foram presos em Santo Antônio do Sudoeste, um homem de 32 e sua esposa de 31 anos, sendo ele suspeito de comandar o trafico de drogas e armas de fogo na fronteira Sudoeste.

Outras duas pessoas ainda estão foragidas. Além das prisões, foram apreendidos um veículo e 1700 pesos Argentinos.

Essa ação é resultado do esforço conjuntos das policias Federal, Militar e Força Nacional com o Ministério Publico no combate ao crime organizado atuante na fronteira Sudoeste.