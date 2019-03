Polícia da Holanda confirma 3 mortos e 9 feridos em tiroteio em bonde

A polícia da cidade de Utrecht, na Holanda, confirmou, por enquanto, que o tiroteio hoje (18) em um bonde elétrico deixou três mortos e nove feridos. Os policiais procuram o turco Gökman Tanis, de 37 anos, apontado como principal autor dos disparos.

Por meio do Twitter, a polícia divulgou a imagem do suspeito e pede para que as pessoas, caso o vejam, fiquem longe dele. Há um telefone para contato (0800-6070).

O ataque ocorreu por volta das 10h45 (horário local). Policiais trabalham com a hipótese de motivação terrorista no tiroteio contra um bonde, na Praça 24 de Outubro.

A imprensa local informou que pelo menos uma pessoa morreu, o que ainda não foi confirmado pelas autoridades. Várias outras ficaram feridas pelos disparos feitos por um homem ainda não identificado.

Segundo testemunhas, o homem sacou uma arma e começou a disparar de forma aleatória. Depois fugiu, e seu paradeiro é desconhecido.

O governo da Holanda elevou o alerta de terrorismo ao nível máximo na província de Utrecht porque o atirador está foragido.