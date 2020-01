Polícia Civil prende suspeitos da morte de agente penitenciário

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu três homens, sendo dois suspeitos de envolvimento na morte do agente penitenciário Edson Cardoso, 57 anos, ocorrida no dia 20 de dezembro de 2019. A prisão aconteceu no final da tarde de terça-feira (14), no bairro Novo Mundo em Curitiba.

A PCPR chegou até os suspeitos através de intensas diligências. Com eles foram apreendidos documentos falsos, balança de precisão, cerca de 1,5 quilo de crack e R$ 5 mil em dinheiro, além de diversas cédulas de notas falsas.

Conforme apurado, o trio estava foragido do Sistema Penitenciário. Todos eles contavam com mandados de prisão em aberto em razão disso. Os homens possuem antecedentes criminais por organização criminosa, roubo, porte de arma, tráfico e demais crimes relacionados.

CONDENADO – Segundo investigações da PCPR, um dos homens é condenado pela morte do agente penitenciário federal Edson Martins Matsunaga. O crime ocorreu no mês de outubro de 2010, dentro de uma casa lotérica situada, no Centro de Curitiba.

As investigações continuam a fim de apurar o envolvimento de demais pessoas com o crime, bem com esclarecer o que teria motivado o fato criminoso.

Os suspeitos serão indiciados por homicídio qualificado e encontram-se presos à disposição da Justiça. Além disso, o trio foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, uso de documento falso e moeda falsa.