Polícia Civil prende mais de duas toneladas de drogas em Matelândia

A Polícia Civil da 46ª DRP de Matelândia realizaram uma grande apreensão de droga nessa sexta-feira (23), entre Matelândia e Céu Azul. No local foi encontrado um caminhão em reparos às margens da rodovia carregado com mais de duas toneladas de maconha.

Segundo foi apurado, o veículo teria saído de Foz do Iguaçu e estaria transportando drogas. Com apoio da Polícia Militar, o caminhão foi localizado no pátio de um posto de combustível, se tratando do Mercedes Benz, cor branca, placas CLH3G67.

Realizada a abordagem, foi encontrado um casal no interior da cabine, identificados como F.G.B., 26 anos, e K.F.V., 34 anos, originários de Maringá, que tinham saído de Foz transportando uma carga grão de bico, com destino a São Paulo.

Em buscas no caminhão, no meio da carga, foi localizada uma grande quantidade de maconha, tendo o casal alegado desconhecer sua existência. Ambos foram presos e conduzidos para a delegacia daquela cidade, juntamente com o veículo e carga apreendidos.

Na sede da 46ª DRP, em buscas mais minuciosas, foi encontrado com o motorista uma bucha de cocaína, peso de 01 grama. Em meio à maconha foi localizado uma quantidade de cocaína, e de outra substância, que levadas à pesagem, foram apuradas 2 toneladas de maconha, 10 quilos de cocaína, e 25 kg de uma substância ainda não identificada, que será submetida a exame pericial.

O casal foi autuado por tráfico de drogas e permanece recolhido no Setor de Carceragem de Matelândia, à disposição da Justiça.