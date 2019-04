Polícia Civil prende ladrões de obra no Corpo de Bombeiros

Equipe Policial Civil da 15ª SDP na data de ontem (15/04), tomando conhecimento de furto ocorrido em obra no Quartel do Corpo de Bombeiro da Rua Jorge Lacerda, bairro Claudete, desenvolveram diligências na localização e identificação dos autores. Foi identificado e localizado J.C.N. 33 anos, que trabalhava no local, onde foi preso, e na seqüência das diligências chegaram até V.M.B, 30 anos, que foi preso em sua residência, no bairro Belmont, nesta cidade.

Foram recuperados 04 quatro caixas de equipamentos hidráulicos localizados na casa da mãe de V.M.B., e 04 latas de tinta, encontradas na casa deste autor.

Ambos foram conduzidos para a 15ª SDP, tendo sido lavrado auto de prisão em flagrante contra os mesmos, que foram recolhidos na Cadeia Pública de Cascavel – Depen. Diligências seguem em curso para apuração e eventuais outros envolvidos.