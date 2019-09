Polícia Civil prende integrante de quadrilha em Cascavel

Diligências investigativas desenvolvidas pela equipe do GDE (Grupo de Diligências Especiais) de Cascavel, no final da tarde de segunda-feira(23), levou à prisão T.P.B., 25 anos, que integrava uma quadrilha de traficantes.

Investigações do GDE, desenvolvidas em setembro/2017, culminaram com a identificação de um grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas. Na época, outros membros do grupo foram presos em flagrante delito ou por força de mandado de prisão preventiva, e as diligências seguiram em curso, com conclusão do inquérito policial e seu encaminhamento para apreciação do Ministério Público e Poder Judiciário. O preso era um dos envolvidos em tais práticas criminosas.

Julgado, foi condenado à quatro anos e um mês de prisão, tendo o Juízo da 4ª Vara Criminal de Cascavel expedido o respectivo mandado, agora cumprido. O réu foi localizado em uma residência da Rua Pico da Neblina, bairro Periolo, sendo preso e recolhido na Cadeia Pública de Cascavel – Depen, onde permanece á disposição da Justiça.