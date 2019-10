Polícia Civil prende homem que manteve família refém no Claudete

Equipe do GDE (Grupo de Diligências Especiais) da Polícia Civil prendeu nessa quarta-feira (16), um homem envolvido na invasão e roubo à uma residência no bairro Claudete em Cascavel.

De acordo com a Polícia Civil, no início da madrugada, três homens, um deles com arma de fogo, invadiram uma residência e fizeram uma fampilia refém, roubando celulares e uma camionete S-10 que estava na garagem e fugiram sentido bairro Canadá;

O veículo foi encontrado pela Polícia Militar, abandonado logo depois, e restituído para a vítima. A equipe do GDE passou atender o caso imediatamente, e diligências investigativas levaram à identificação dos envolvidos, e por volta das 13h de quarta-feira, foi localizado um dos investigados, que estava em uma residência da Rua Nereu Ramos, bairro Claudete.

No local, o homem foi abordado e assumiu a participação no crime e com ele foi encontrado um dos celulares roubados. O investigado possui diversas passagens pela polícia por homicídio qualificado, corrupção de menores, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal, furto, tráfico de drogas.

O homem foi autuado em flagrante por roubo agravado e foi recolhido na Cadeia Pública de Cascavel – Depen, onde permanecerá à disposição da Justiça. Diligências estão sendo feitas para localizar os outros dois envolvidos já identificados que permanecem foragidos.