Polícia Civil prende estelionatário por golpe avaliado em R$ 250 mil 

Na manhã desta sexta-feira (30), em uma ação conjunta entre investigadores do GDE (Grupo de Diligências Especiais) de Foz do Iguaçu, Polícia Civil de Cascavel e Delegacia de Estelionato de Curitiba, possibilitou a prisão em flagrante pelo crime de estelionato da pessoa de A.L.G.S., 39 anos de idade, no bairro Vila Portes.

O homem é suspeito de realizar uma transação financeira fraudulenta, no qual obteve a quantia de R$ 250 mil em sua conta corrente.

A fraude ocorria da seguinte forma; na cidade de Leme/SP com a ajuda de um equipamento (roteador) plugado na máquina de autoatendimento o fraudador rastreava dados de contas de depósito judicial – precatória. Posteriormente, o homem se deslocou até a cidade de Fernandópolis/SP onde foi efetuado o resgate do valor, onde a quantia foi transferida para a conta corrente do suspeito, observa-se que para efetuar o procedimento é necessário a senha de dois funcionários da instituição financeira.

Ocorre que, apesar da conta corrente do suspeito ser de Cascavel/PR o homem veio até Foz do Iguaçu, onde reside, e tentou realizar através do aplicativo do banco instalado em seu aparelho de telefone celular, transferências para outras conta corrente, no entanto, após a instituição financeira perceber a transação fraudulenta, a senha foi bloqueada, o que possibilitou a prisão do suspeito.

O homem, tentou desbloquear a conta corrente na instituição financeira do centro, onde o suspeito acabou desistindo devido a demora do atendimento. Logo, optou em comparecer em outra agência bancária localizada no bairro Vila Portes, onde foi possível realizar a prisão em flagrante.