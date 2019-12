Polícia Civil prende em flagrante suspeitos de furto em Foz do Iguaçu

No início da tarde desta terça-feira (17), policiais civis do GDE (Grupo de Diligências Especiais) prenderam em flagrante pelo crime de receptação dois homens, 21 e 25 anos de idade, no bairro Morumbi em Foz do Iguaçu.

Os policiais investigavam a prática do crime de furto, ocorrido na madrugada desta terça-feira, quando lograram êxito em localizar na residência dos suspeitos, próximo ao local do furto dos objetos, sendo: uma banheira de bebê, 11 liros de bebidas destiladas, um pacote de fraldas, e três bandejas de carne.

Questionado a dupla sobre os objetos, os mesmos somente alegaram que uma terceira pessoa havia deixado o material no local, entretanto, não souberam informar quem seria a referida pessoa.

Diante dos fatos, os homens foram encaminhados a Delegacia da Polícia Civil, onde após a lavratura do flagrante delito, permanecem presos à disposição da justiça.