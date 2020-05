Polícia Civil prende 24 pessoas associadas ao tráfico de drogas em Assis Chateaubriand

A Polícia Civil do Paraná prendeu 24 pessoas suspeitas de associação para o tráfico de drogas na região Oeste do Estado, entre os munícipios de Assis Chateaubriand, Nova Aurora, Tupãssi e Nova Santa Rosa. A operação, deflagrada na manhã desta quarta-feira (6), foi batizada de “Laços de Família”, pois cada célula era composta por pai, mãe e filhos.

Além das prisões, 60 policiais civis cumpriram 17 mandados de busca e apreensão em endereços relacionados aos alvos da operação. Operadores a bordo de helicóptero da Polícia Civil deram apoio aos que realizavam as buscas em solo. A ação também contou com o apoio da Polícia Militar.

As investigações duraram cerca de seis meses. De acordo com as investigações, a organização criminosa era bem estruturada, com chefia específica e “funcionários”. Uma família liderava o bando e as demais “trabalhavam” para esta na distribuição e comercialização de drogas em Assis Chateaubriand e cidades vizinhas.

A maioria dos suspeitos já possuí um vasto histórico criminal com antecedentes por tráfico de drogas e diversos outros crimes relacionados, como roubo, furto, porte de armas, entre outros.