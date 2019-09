Polícia Civil indicia ex-casal pelo crime de furto

A Polícia Civil de Santa Terezinha de Itaipu indiciou na tarde desta quinta-feira (19), ex-casal A.D.P., 19 anos de idade e o homem, J.M, 36 anos de idade, por crime de furto e somente o homem pelo crime de posse de munições e acessórios, na região central da cidade.

O fato aconteceu após a separação do casal, 19 e 36 anos de idade, quando em data de 31/07 J.M., se deslocou até a residência de sua ex-esposa e de lá teria furtado a quantia de R$ 1mil e alguns documentos envolvendo o divórcio do casal. No momento do crime, haviam dois adolescentes no local, os quais foram ameaçados por J.M. para não relatarem o fato.

No mesmo dia, 31/07, a mulher, 19 anos de idade, também foi a residência do ex-marido, no caso J.M. e furtou alguns objetos da residência, do mesmo.

Por último, em 07/08, a mulher se deslocou até a residência do seu ex-marido, com a finalidade de resolver pendências sobre a separação do casal, quando este passou a ameaçá-la, a mesma solicitou apoio policial, o suspeito acabou fugindo do local antes mesmo da chegada da equipe. No local, os policiais localizaram um carregador calibre 380 e quatorze munições calibre 38.

Diante dos fatos, J.M. foi indiciado pelos crimes de furto, ameaça e posse de munições e acessórios de arma de fogo, quanto a mulher, está foi indiciada pelo crime de furto. O ex-casal foi interrogado e indiciado na delegacia.