Polícia Civil de Medianeira fecha abate clandestino

Investigadores da Delegacia de Polícia Civil de Medianeira prenderam em flagrante pelo crime de vender mercadoria imprópria para consumo das pessoas D.J.M., 50 anos e L.B., 31 anos de idade, numa propriedade rural as margens da rodovia PR-495, Missal/PR nesta quinta-feira (21).

No local, policiais civis, militares e vigilância sanitária localizaram um abatedor clandestino. No momento da abordagem, os acusados estavam com 6 animais no abatedouro, 5 bovinos e 1 suíno. Os bovinos já abatidos estavam com suas partes dependuras no local, o suíno abatido estava espalhado no chão do local sem a pelagem, e ainda, sob a carroceria de uma camioneta encontrava-se um bovino vivo, o qual aguardava abate.

O local encontrava-se em estado deplorável, sem qualquer tipo de licença, guia de procedência dos animais e higiene adequada para tais procedimentos.

Duas pessoas foram conduzidas a delegacia de polícia, as quais permanecem presas à disposição da justiça.