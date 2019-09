Polícia Civil cumpre mandados de busca no combata à violência doméstica

Equipes Policiais da Delegacia da Mulher, com apoio do GDE (Grupo de Diligências Especiais) e DH (Delegacia de homicídios), cumpriram dois mandados de busca na manhã dessa sexta-feira (20), na região do Conjunto Julieta Bueno, expedidos pelo Juizado de Violência Doméstica.

As buscas foram determinadas com objetivo de localizar eventuais armas de fogo e outros ilícitos e resultaram na localização de uma pequena quantidade de maconha, em uma das residências, sendo o responsável, maior, conduzido para a 15ª SDDP, onde foi lavrado Termo Circunstanciado.

Diligências seguem em curso para conclusão dos casos em investigação. A Policia Civil destaca a importância das mulheres procurarem a Delegacia da Mulher para fazerem denúncias de violência e abusos, que resultará em investigações buscando punir os autores contribuindo para se eliminar a sensação de impunidade.