Polícia Civil cumpre mandado de prisão e mandado de busca e apreensão

Na manhã desta sexta-feira (20), investigadores da Delegacia de Santa Terezinha de Itaipu cumpriram dois mandados de prisão pelos crimes de homicídio na sua forma tentada e uma busca e apreensão a residência.

As prisões decorrem de investigação nos últimos quatro meses, onde ocorreram seis homicídios tentados, quando as vítimas foram alvejadas com disparos de arma de fogo. Após a conclusão do inquérito policial, foram identificados três suspeitos, os irmãos D.M.S., 20 anos de idade e W.G.S., 23 anos de idade, além de um adolescente, 15 anos de idade.

Durante as buscas, a equipe localizou duas motocicletas, as quais foram reconhecidas como aquelas utilizadas na prática criminosa.

Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados a Delegacia da Polícia Civil onde após fiel cumprimento dos mandados de prisão foram transferidos para a Cadeia Pública Laudemir Neves.