Polícia Civil apreende maconha com menores em Foz do Iguaçu

Policiais Civis do GDE (Grupo de Diligências Especiais) de Foz do Iguaçu apreenderam dois adolescentes com uma pequena quantidade de maconha nesta terça-feira (7).

A abordagem ocorreu na região do bairro Morumbi, e no interior da residência onde ambos residem foi localizado uma porção da substância análoga a “maconha”, sendo um pedaço maior totalizando um peso aproximado de 435 gramas, e uma porção pequena embalada em um envólucro de plástico, característico a comercialização.

Além do entorpecente encontrado na posse de dois primos menores, foi apreendido um caderno com anotações de venda e dívidas referente a drogas, e a quantia aproximada de R$ 107,00 reais em varias cédulas de pequeno valor.