Polícia Civil apreende grande quantidade de cocaína preparada para venda

O GDE (Grupo de Diligências Especiais) da Delegacia de Polícia Civil de Foz do Iguaçu prenderam na tarde dessa quinta-feira (10) em flagrante uma mulher de 22 anos na posse de grande quantidade de porções de “cocaína” preparadas para a venda, além de maconha, arma de fogo e munições.

O trabalho investigativo desencadeado pelos integrantes do GDE, resultou em uma apreensão expressiva da substância conhecida por “cocaína”, ainda não contabilizada, mas apresentando aproximadamente 2.400 envólucros, dos quais são comercializado no mundo do crime ao valor de R$ 30,00 cada envólucro.

A cocaína, uma porção de maconha, balança de precisão, 30 munições calibre .380, uma pistola importada de calibre restrito (9mm), e um simulacro foram encontrados com a mulher numa residência localizada no bairro Morenitas.