Polícia Civil apreende drogas em Foz do Iguaçu

Policiais do GDE (Grupo de Diligências Especiais) da Polícia Civil apreenderam 76 kg de entorpecentes na região do bairro Cohiguaçu em Foz do Iguaçu na tarde dessa quarta-feira (02).

Sabendo da existência de uma residência em que eram guardados entorpecentes que seriam transportadas por um veículo específico, para outros municípios, os policiais iniciaram um período de vigilância nas proximidades do endereço.

A equipe se deparou com o veículo em questão e realizou a abordagem no local, identificando dois indivíduos que residem ali. U.B.P. e o segundo L.E.O., ambos de 23 anos de idade, foram presos em flagrante ao serem encontrados em um cômodo da residência 59 tabletes da substância análoga a “Crack”, pesando aproximadamente 58kg, e outros 15 tabletes de substância análoga a “Cocaína” pesando aproximadamente 15,5kg.