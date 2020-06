Polícia Civil apreende 880 kg de maconha em Icaraíma

Investigadores de polícia de Umuarama apreenderam na madrugada deste domingo 880 kgs de maconha. A droga estava acondicionada no fundo de um semi-reboque. O compartimento havia sido previamente preparado com paletes de madeira cobertos com cimento a granel.

Foram presos os irmãos R.R.S e R.S. que alegaram terem adquirido a carreta na cidade de Icaraíma, já preparada para a viagem, desconhecendo o proprietário ou responsável pelo veículo e carga. O destino seria o Estado de Minas Gerais e receberiam R$ 20 mil pelo serviço.

A informação anônima chegou até os Policiais Civis no fim da tarde de sábado. As equipes foram reunidas e passaram a diligenciar para localizarem a carreta branca placas BBT-9A90, o que veio a ocorrer por volta das 02h40, nas proximidades da cidade de Nova Olimpia, cerca de 60 kms de Umuarama.

O veículo e os ocupantes foram conduzidos até a Delegacia da Polícia Civil em Umuarama. Os detidos foram autuados em flagrante e recolhidos a Cadeia a disposição da Justiça.