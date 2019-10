Polícia captura fugitivo da PEF II

A Polícia Civil em parceria com o Ministério Público do Paraguai e com a Polícia paraguaia prendeu um homem foragido da PEF II na quarta-feira (9), no bairro de São Miguel no distrito de Presidente Franco, Paraguai.

Lindomar Ortega de 42 anos havia fugido da PEF II (Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu II) no dia 16 de setembro desse ano. Ele tem passagens por porte ilegal de arma de fogo, roubo agravado e homicídio qualificado.

Nesta quinta-feira (10), Lindomar está sendo trazido do Paraguai para o Brasil onde deve cumprir pena.