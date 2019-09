Polícia captura foragido em operação na fronteira sudoeste 

Foz do Iguaçu/PR – Durante a tarde da última terça-feira (24) foi realizada uma operação conjunta, envolvendo a Polícia Federal, Polícia Militar, Força Nacional e Gendarmeria Nacional Argentina na fronteira comum entre as cidades de Santo Antônio do Sudoeste/PR e San Antonio, na Argentina.

Como resultado da ação, foi capturado no lado brasileiro, um brasileiro de 27 anos, portando cédula de identidade falsa. Verificando sua identidade, foi constatado que tratava-se de indivíduo procurado pelos crimes de homicídio e latrocínio, com 3 mandados de prisão expedidos em seu desfavor.

O capturado já havia fugido da Penitenciária Estadual em Piraquara e da Penitenciária Estadual em Francisco Beltrão, e também responde a outros processos, inclusive pelo crime de homicídio.