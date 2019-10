Polícia apreende veículos e mercadoria em Barracão

Foz do Iguaçu/PR – Na tarde da última sexta-feira (25/10), durante patrulhamento realizado por equipe composta por policiais da Polícia Federal e da Força Nacional no interior do município de Barracão/PR, na fronteira com a Argentina, foi interceptado um comboio formado por 3 caminhonetes carregadas com grande quantidade de alumínio supostamente de origem argentina, sem a devida documentação fiscal de importação.

Após a checagem dos veículos e da carga, o comboio foi conduzido até a sede da Receita Federal em Dionísio Cerqueira/SC, onde os veículos e a carga transportada foram apreendidos. Ninguém foi preso.

Também foi apreendida uma motocicleta sem documentação durante as ações na fronteira durante esta última sexta-feira.