Polícia apreende veículo recheado de celulares

Por volta das 08h45 dessa sexta-feira (27), na BR-277, KM 714, em Santa Terezinha de Itaipu, durante fiscalização de rotina, equipe PRF deu ordem de parada ao condutor do veículo VW/SAVEIRO, cor branca.

Durante fiscalização, a equipe percebeu certo nervosismo por parte do condutor e após verificação minuciosa, visualizou um objeto na lateral direita da caçamba do veículo e um dispositivo impedindo sua abertura. Após conseguir abrir, a equipe localizou um compartimento oculto em ambos os lados da caçamba, onde estava escondido grande quantidade de celulares envoltos em embalagens azuis.

Foi constatado a princípio ocorrência de Descaminho e o condutor será encaminhado à Receita Federal do Brasil junto com o veículo e as mercadorias para os procedimentos legais.