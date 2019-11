Polícia apreende veículo com R$ 100 mil em anabolizantes e remédios ilegais

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu na madrugada desta segunda-feira (11), aproximadamente R$100 mil em anabolizantes e remédios de origem estrangeira num veículo que estava na BR-467 em Cascavel.

De acordo com a PRF, o veículo Fiat Siena com placas de Curitiba foi abordado no km-104 da BR-467 próximo ao viaduto da Rua Jorge Lacerda em Cascavel.

O carro era conduzido por um homem de 23 anos que afirmou que levaria a carga para Curitiba. Os anabolizantes e remédios de origem estrangeira estavam no porta malas .

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal de Cascavel.