Polícia apreende veículo carregado com cigarros em Santa Tereza do Oeste

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu na tarde desta quinta-feira (9), um veículo com placas de Itaipulândia carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai. A apreensão foi realizada em Santa Tereza do Oeste, após vários quilômetros de perseguição pela BR-277.

A equipe da PRF, em serviço de combate ao crime, no km 612 da BR-277, deu ordem de parada ao motorista de um veículo FIAT/PALIO WEEK , o qual desobedeceu e iniciou fuga.

Os policiais iniciaram assim um acompanhamento tático por alguns quilômetros e em dado momento, após manobras arriscadas e direção perigosa do condutor do Fiat/Palio, foi perdido o contato visual.

Em buscas realizadas no perímetro urbano da cidade de Santa Tereza do Oeste foi localizado o veículo abandonado, sendo que o mesmo estava carregado de cigarros de origem estrangeira

Diante dos fatos veículos e mercadorias foram encaminhados a Receita Federal de Cascavel/PR para os procedimentos cabíveis.