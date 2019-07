Polícia apreende quase dez quilos de crack em motocicleta 

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 9,670 quilos de crack na manhã desta quinta-feira (25) em Ubiratã, na região centro oeste do Paraná.

A droga era transportada em um compartimento oculto de uma motocicleta. Os agentes da PRF abordaram o veículo por volta das 11h, após o motorista realizar uma ultrapassagem em local proibido.

Devido ao extremo nervosismo do condutor os policiais iniciaram uma busca minuciosa no veículo e nas bagagens. Preso em flagrante, o homem, de 28 anos, disse aos policiais rodoviários federais que pegou a droga em Foz do Iguaçu (PR) e que pretendia levá-la até Recife (PE).

A PRF encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Civil em Ubiratã.