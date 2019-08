Polícia apreende mais de meia tonelada de maconha em carro roubado

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil do Paraná apreenderam 709,7 quilos de maconha na noite desta terça-feira (27) em Santa Terezinha de Itaipu, na região oeste do Paraná.

A droga era transportada em um automóvel Toyota Corolla com alerta de roubo. Os policiais desconfiaram do veículo, que transitava em uma estrada de terra, nas imediações da BR-277.

Por volta das 20 horas, o motorista ignorou a ordem de parada e agentes da PRF fizeram uso da cama de faquir (dispositivo dilacerador de pneus). O equipamento perfurou três dos quatro pneus do carro. Apesar disso, o motorista seguiu em fuga.

Mais à frente, o homem acabou por perder o controle do veículo. Ele ingressou em uma área de plantação, onde abandonou o carro. Buscas foram feitas em uma área de mata, mas o motorista ainda não foi encontrado.

Com placas falsas, o veículo havia sido roubado na última terça-feira (20), em Curitiba. A droga estava distribuída em 772 tabletes, transportados sobre o banco traseiro e no porta-malas. Tanto o assento quanto o estepe foram retirados para que coubessem mais tabletes no veículo.

A PRF encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Civil em Santa Terezinha de Itaipu.