Polícia apreende cocaína avaliada em R$4,5 milhões

A partir de denúncia anônima a ROTAM do 19° BPM (Batalhão da Polícia Militar) apreendeu 80 tabletes de cocaína, avaliados em aproximadamente 4,5 milhões de reais.

Ocorrência teve origem em Toledo onde foi obtida a informação de que a carga de cocaína estava vindo de Foz do Iguaçu com destino a Itajaí SC, e passaria pela região de São Pedro do Iguaçu. O veículo foi identificado em Céu Azul e a abordagem foi realizada em Santa Tereza do Oeste.

O caminhão foi abordado em um posto de combustível e a droga foi encontrada nos pneus traseiros do caminhão. Dois indivíduos foram presos na ação, juntamente com o caminhão Scania, sem a carreta.