Polícia apreende cigarros e óculos irregulares em Tupãssi

A PRF (Polícia Rodoviária Federal), apreendeu, em conjunto com o Ministério da Agropecuária (Mapa) e a Agência Agropecuária do Paraná (Adapar), um caminhão que transportava cigarros e óculos importados irregularmente, em Tupãssi.

Por volta do meio-dia desta quinta-feira (7), agentes da PRF, do Mapa e Adapar, deram ordem de parada a um motorista que conduzia um caminhão VW, na PR-581. Durante a abordagem, o motorista, paraguaio de 21 anos, demonstrando nervosismo, informou que transportava sementes de produção própria e não teria documentação.

Desconfiados, os agentes procederam à vistoria, localizando, no compartimento de cargas, cerca de 75,5 mil carteiras de cigarros e aproximadamente 1,3 mil óculos, além de quantidade de perfumes.

Aos policiais, ele disse que há dois meses se dirigiu até o Paraguai para pesquisar os preços destes materiais. Há 30 dias comprou o caminhão que foi apreendido e que ontem (6), veio até Guaíra, mantendo contato com os contrabandistas e que carregou o caminhão às margens do rio Paraná. Após o carregamento e a instalação de um rádio comunicador, aguardou clarear o dia e seguiu viagem, com destino a Laranjeiras do Sul (PR), onde comercializaria as mercadorias irregulares. Por todo o caminho ele foi acompanhado por um veículo batedor, mas mesmo assim, foi abordado pelos agentes. O batedor não foi encontrado.

Em razão dos fatos, o motorista, o caminhão, as mercadorias e o rádio comunicador foram encaminhados para a Polícia Federal em Cascavel (PR), para o registro dos crimes de contrabando, descaminho e telecomunicação clandestina. As mercadorias foram lacradas e serão individualizadas pela Receita Federal.