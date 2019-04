Polícia apreende carro cheio de cigarros

Na tarde deste sábado (27), a equipe da unidade operacional da PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Ubiratã-PR realizava ronda ostensiva na região, quando no km 454 da BR-369, no município, avistou um Fiat Uno com placas de Cascavel/PR em atitude suspeita. A equipe deu ordem de parada e o motorista do veículo desobedeceu. A equipe realizou acompanhamento tático e após aproximadamente 10 kms o condutor imobilizou o veículo numa via rural e adentrou no meio a uma lavoura de milho, não sendo mais localizado.

No interior do veículo estavam aproximadamente 850 pacotes de cigarros de origem estrangeira. O veículo junto com a carga foi entregue à Receita Federal de Cascavel para providências cabíveis.