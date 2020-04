Polícia apreende carreta carregada com caixas de cigarro em Terra Roxa

Terra Roxa/PR – Na madrugada desta quarta-feira (29) mais uma grande apreensão foi realizada por equipes que participam da Operação Hórus. Aproximadamente 450 caixas de cigarro contrabandeado foram apreendidas na zona rural de Terra Roxa.

Durante patrulhamento, os policiais visualizaram movimentação suspeita de um caminhão Mercedes 1513 e resolveram realizar aproximação para melhor fiscalização.

Efetuada a abordagem, o motorista foi preso em flagrante conduzindo o caminhão carregado com 450 caixas de cigarros paraguaios, representando um prejuízo de R$ 1.250 milhão aos criminosos da região.

O motorista, morador de Iporã/PR, informou que receberia R$ 1 mil para levar o caminhão de Guaíra para Iporã.

O preso em flagrante e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Guaíra para os procedimentos de praxe.

A Operação Hórus é integrada pela Polícia Federal, Cobra, BPFron, Polícia Militar do Paraná, Grupo Tigre, Polícia Civil, Bope, Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, Força Nacional e Exército Brasileiro com apoio da Seopi (Secretaria de Operações Integradas/MJSP).