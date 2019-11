Polícia apreende caminhão com R$300 mil em contrabando no oeste

Durante um patrulhamento no km 70 da PR-495 em Santa Helena, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu um caminhão com cerca de 80 caixas de contrabando e prendeu duas pessoas na manhã dessa quarta-feira (6).

A apreensão ocorreu após um caminhão VW/13.180 com placas de Maringá/PR bater contra uma árvore. Ao fiscalizar o veículo, os policiais encontraram o contrabando. No veículo foram encontrados vários produtos vindos do Paraguai.

Nas caixas foram encontrados eletrônicos, celulares, cosméticos, brinquedos, com valor aproximado de R$ 300 mil. Dessa forma, foi feito a prisão do condutor e passageiro e a apreensão do caminhão e dos produtos. Tudo foi encaminhado, com apoio de um guincho, para a Delegacia de Polícia Federal de Foz do Iguaçu.