PMs de Goioerê (67 km de Umuarama) apreenderam 50 quilos de skunk ao final da tarde de quarta-feira (1º), no bairro Santa Casa. Um homem foi preso. Os PMs cumpriam uma ordem judicial de busca e apreensão na residência quando encontraram a droga dentro de um GM Corsa. Além da droga, R$ 450 em dinheiro, relógios, celulares, balança de precisão, joias e um malote com R$ 2,7 mil foram retirados levados à delegacia junto com o acusado.

