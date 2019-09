Polícia apreende 1,5 tonelada de maconha em Foz do Iguaçu

A Polícia Militar do Paraná apreendeu nesta segunda-feira (23) cerca de 1,5 tonelada de maconha em Foz do Iguaçu. A ação do 4º Batalhão de Polícia Militar foi resultado de uma denúncia anônima através do Disque Denúncia 181. Um homem foi preso.

De acordo com o oficial de Relações Públicas do 14º Batalhão, capitão André Sech Ribas, a denúncia indicava que pessoas estariam descarregando drogas em uma casa no bairro Portal da Foz. Os suspeitos utilizam dois veículos. Além do entorpecente, foram apreendidas três balanças grandes. “Esse tipo de denúncia é fundamental, pois se a população não a tivesse feito a PM não teria retirado de circulação essa quantidade de drogas”, disse o capitão.

Ele acrescentou essa não é uma apreensão esporádica por causa da proximidade com o Paraguai. Porém, normalmente essas drogas são interceptadas nas rodovias. “Quando a população percebe alguma movimentação estranha, faz uma denúncia anônima, seja pelo 181 ou pelo 190, e a PM vai verificar, nós conseguimos apreender drogas, armas, contrabandos, entre outros ilícitos”, destacou o capitão.

DISQUE DENÚNCIA 181 – É um programa da Secretaria do Estado de Segurança Pública do Paraná desenvolvido para o combate à criminalidade, através da participação da sociedade por meio de denúncias anônimas que são encaminhadas para os órgãos competentes, auxiliando na prisão de autores de crimes e da apreensão de ilícitos, além da busca de foragidos da justiça e de pessoas desaparecidas.