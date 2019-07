Polícia apreende 1,4 tonelada de droga em rodovias do Estado

A Polícia Civil do Paraná apreendeu nesta quarta-feira (17) 1,4 tonelada de drogas no Estado. Os entorpecentes foram encontrados em duas ações distintas, em Marmeleiro, região sudoeste, e Porto Amazonas, Região Metropolitana de Curitiba.

Em Marmeleiro, quatro pessoas foram presas em flagrante pelo crime de tráfego de drogas. Os 730 quilos do entorpecente estavam embalados e escondidos no porta-malas de um veículo HB20 branco com registro de furto.

O veículo foi abordado após perseguição, na PR-180. A ação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar.

Com apoio de um veículo Polo de cor prata e de um Cruze azul, funcionando como carro batedor, o motorista do HB20 dirigia em direção ao Sul do país. Com trabalho de investigação, a Polícia obteve informações de que os três veículos transitavam pela região Sudoeste do Paraná.

No momento em que os policiais fizeram a abordagem do comboio em Marmeleiro, os suspeitos tentaram fugir. Mas, com a ação conjunta das equipes e perseguição dos criminosos, os policiais conseguiram fazer a interceptação na entrada da cidade. O veículo com a droga bateu contra um poste e o motorista foi preso. Outros três ocupantes do Cruze também foram presos. Já o motorista do Polo conseguiu fugir.

Na segunda ação da PCPR em Porto Amazonas, a apreensão de 646 quilos de maconha ocorreu no km 348 da BR-277. Os policiais civis abordaram o veículo VW/Saveiro (com placa do Rio Grande do Sul e com registro de roubo) que era conduzido por um jovem de 22 anos sem passagem criminal.

O criminoso havia saído de Santa Helena, no Oeste do Paraná, e a suspeita é que levaria a droga para algum dos outros estados da região Sul. Outros dois veículos envolvidos no tráfico ainda não foram localizados.